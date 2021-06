Conselho de Disciplina aplicou suspensão de 10 dias a Sérgio Conceição

Em causa está o incidente que envolveu os dois treinadores durante o jogo entre Portimonense e FC Porto no passado mês de março.



Recordo que os dois técnicos foram expulsos nesse encontro e foi-lhes posteriormente instaurado um processo disciplinar.



Sérgio Conceição foi multado em 7650 euros e suspenso por 10 dias.



Já Paulo Sérgio terá de pagar uma multa de 765 euros, para além de uma suspensão de três dias.



O Sporting foi punido com um jogo de interdição do estádio de Alvalade e quase 10 mil euros de multa.



Estão em causa questões decorrentes da falta de habilitações do treinador Rúben Amorim.