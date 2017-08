Conselho de Disciplina da FPF arquivou queixa contra Eliseu

Foto: Reuters

O Conselho de Disciplina concluiu que não pode sobrepor-se à avaliação do árbitro e do vídeo-árbitro, que julgaram o lance no jogo Benfica - Belenenses.



No comunicado é referido ainda que não foi descortinada "agressão nem prática de jogo violento de Eliseu."



O Sporting anunciou que vai avançar com outra queixa contra o lateral esquerdo Benfica.