Conselho de Disciplina FPF abriu processo a José Eduardo Moniz

José Eduardo Moniz disse que João Capela e Vasco Santos assim como os respetivos vídeoárbitros tomaram "decisões lamentáveis".



E sublinhou que "nem no tempo do Apito Dourado há memória de uma semana tão negativa como esta com decisões tão escandalosas e com reflexo no resultado final".



O dirigente benfiquista falou ainda na "inércia revelada pelas instituições ligadas ao futebol". O processo seguiu para a Comissão de Instrutores que vai agora conduzir a investigação. José Eduardo Moniz arrisca suspensão por lesão da honra e reputação.