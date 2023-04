Conselho de Disciplina instaurou processo a Conceição, Baía e à SAD do FC Porto

Em causa estão declarações do treinador e do administrador dos dragões sobre a arbitragem, antes dos jogos do FC Porto e do Benfica da jornada 28 da Liga.



As queixas foram apresentadas pelo Conselho de Arbitragem e pelo clube da Luz.



Sérgio Conceição abordou esta manhã mais este processo disciplinar e fez críticas Rui Costa, presidente do Benfica.