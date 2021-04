Conselho de Disciplina suspende treinador do Sporting por 15 dias

Rúben Amorim foi expulso no jogo com o Famalicão e, além da suspensão, terá ainda de pagar uma multa de 6 mil euros. O técnico vai ficar impedido de se sentar no banco de suplentes para orientar a equipa leonina nos jogos com o Farense e o Belenenses SAD. Pode também não estar no jogo com o Sporting de Braga ainda sem data marcada.