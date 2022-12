Corridas de camelos rivalizam com o futebol no Catar

Foto: Suhaib Salem - Reuters

No Catar, as corridas de camelos rivalizam com o futebol em popularidade. O Estado apoia este desporto, que até tem transmissões em direto com audiências elevadas. A temporada das corridas de camelos acontece apenas nos meses de inverno, para proteger os animais do calor extremo.