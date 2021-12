Covid-19. Exigido teste em eventos desportivos com mais de cinco mil pessoas

Os certificados de vacinação passam a não ser suficientes para aceder a eventos desportivos. A partir de agora, ao ar livre com mais de 5 mil pessoas, e em recintos fechados com lotação acima de um milhar, é necessário teste PCR 72 horas antes, ou teste antigénio 48 horas antes do evento.