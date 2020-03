Covid-19. FC Porto e Sporting cancelam conferências de imprensa de antevisão da jornada 25

Sérgio Conceição não vai falar aos jornalistas antes do jogo em Famalicão. O treinador deve prestar algumas declarações apenas ao canal do clube.



Em Alvalade, Rúben Amorim vai assumir a mesma atitude.



O novo treinador do Sporting não vai conversar com os jornalistas. A única exceção pode acontecer na flash interview obrigatória depois do jogo com o Vitória em Guimarães.



São medidas que integram os planos de contingência elaborados devido à pandemia Covid-19.