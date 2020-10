Covid-19: Marcelo já desejou melhoras a assintomático Ronaldo

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta tarde, em Bruges, que já desejou as melhoras ao futebolista Cristiano Ronaldo, que testou positivo à covid-19 mas "não tem sintomas rigorosamente nenhuns".