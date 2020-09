Covid-19. Pedro Proença pede que DGS e ARS se entendam

Proença defende um critério uniforme para a resposta a um teste positivo de Covid-19 num jogador. Caso contrário, se a decisão for distinta em função da região do país, as competições de futebol podem ficar em risco.



O presidente da Liga de Clubes, em declarações ontem à noite à TVI 24, a exigir a aplicação do mesmo critério nas decisões das ARS's locais, em situações de contágio por Covid-19.