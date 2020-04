Covid-19. Rali de Portugal 2020 cancelado devido à pandemia

Foto: José Coelho - Lusa

Este ano não há Rali de Portugal, a edição 2020 foi cancelada devido à covid-19. A prova estava marcada para, inicialmente, entre os dias 21 e 24 de maio. O cancelamento foi avançado à Antena 1 por Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP).