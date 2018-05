Desde domingo que o Sporting tem vivido momentos conturbados. Após a derrota com o Marítimo para a Liga Portuguesa, uma sucessão de acontecimentos precipitou uma invasão de adeptos à Academia de Alcochete que terminou com agressões físicas a jogadores e equipa técnica do Sporting. Na última quarta-feira, os jogadores leoninos anunciaram que vão a jogo apesar das poucas condições anímicas e psicológicas e esta quinta-feira a Assembleia Geral demitiu-se em bloco e no Conselhos Fiscal e Disciplinar também foram apresentadas demissões. Jaime Marta Soares pediu a Bruno de Carvalho que seguisse a sua ação e que apresente a demissão.