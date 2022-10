Cristiano Ronaldo está de volta aos treinos no Manchester United

O internacional português tinha sido afastado da equipa depois de se ter recusado a entrar nos últimos minutos do jogo com o Tottenham. Cristiano saiu para os balneários antes do apito final. Depois de uma conversa com o treinador, que terá acontecido esta manhã, o jogador foi autorizado a regressar aos treinos com os restantes companheiros de equipa.