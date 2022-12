Esta sexta-feira serão conhecidos os dois primeiros semi-finalistas do Mundial do Catar Na primeira partida da tarde, a Croácia, vice-campeã em título, vai defrontar o pentacampeão Brasil numa jogo que se prevê intenso e cheio de emoção. A partida tem início às 15h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1 Mundial.