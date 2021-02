O Santa Clara deu a volta ao resultado e venceu por 2-1 na visita ao Marítimo, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os três golos a serem marcados na segunda parte. No Funchal, o Marítimo adiantou-se no marcador aos 61 minutos, com um golo de Joel Tagueu, de grande penalidade, mas o Santa Clara deu a volta ao resultado, com golos de Cryzan (74) e Carlos Júnior (78).

Veja o resumo da partida: