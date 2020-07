D. Aves. Dias complicados ameaçam jogo com Benfica

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) manifestou hoje "extrema preocupação" pela situação do Desportivo das Aves, reiterando a sua disponibilidade para ajudar a SAD avense a encontrar uma solução para que a equipa defronte o Benfica.





A SAD do Desportivo das Aves cancelou hoje o treino dos futebolistas do lanterna-vermelha da I Liga, que estava agendado para as 17:30, dois dias antes da receção ao Benfica, em encontro da 33.ª jornada.



Fonte da administração nortenha assegurou que também suspendeu a execução dos testes de despistagem à covid-19 a jogadores, treinadores e outros funcionários do clube, obrigatórios nas 48 horas anteriores à partida com as ‘águias’, consoante o protocolo definido para o reinício do campeonato em plena pandemia.