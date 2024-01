Dakar. Carlos Sainz continua na liderança

Na luta pelos primeiros lugares do Dakar, Sébastien Loeb venceu hoje a etapa nove. Recuperou mais de quatro minutos a Carlos Sainz na classificação geral.

Mesmo assim o espanhol lidera a classificação geral, com mais de 20 minutos de vantagem sobre o piloto francês.



Já o português João Ferreira, depois de ontem ter vencido a etapa e com isso subido ao segundo lugar da geral. Reduziu para sete minutos e 41 segundos a distância para Xavier de Soultrait que lidera a classificação entre os SSV.



Hoje, João Ferreira teve problemas mecânicos e perdeu tempo em relação ao piloto francês.



O Dakar termina no próximo domingo.