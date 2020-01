Dakar. Lituano Vaidotas Zala lidera nos automóveis e Toby Price nas motos

Começou o primeiro Dakar que é corrido na Arábia Saudita. Nas motos, lidera o vencedor do ano passado. Nos automóveis, comanda um surpreendente lituano, no ano que é o da estreia de Fernando Alonso, bicampeão do mundo em Fórmula Um.