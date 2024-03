O tribunal de Barcelona aceitou, esta manhã, o pedido do jogador brasileiro que foi condenado a quatro anos e meio de prisão por violação. Dani Alves terá de pagar uma fiança de um milhão de euros, entregar os seus dois passaportes, o brasileiro e o espanhol, comparecer perante o tribunal todas as semanas e está proibido de aproximar-se ou de contactar com a vítima.