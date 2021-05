Daniel Bragança. Itália merece "grande respeito"

O futebolista destaca que o aversário merece "grande respeito" no jogo de segunda-feira a contar para os quartos de final do Europeu da categoria, e com transmissão na RTP1.





Vencedor do Grupo D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), Portugal defronta a pentacampeã Itália (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) na segunda-feira, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, em jogo dos quartos de final, com arbitragem do francês François Letexier.