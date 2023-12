O treinador falava na véspera do último jogo para a Taça da Liga, uma vez que os dragões já não têm hipóteses de apuramento para a próxima fase.



Os portistas recebem o Leixões, da segunda Liga, provavelmente com várias mudanças no 11 habitual e aposta em jogadores menos utilizados.



Ausente deste encontro está Pepe. O capitão foi expulso no clássico em Alvalade e vai falhar os próximos dois jogos, também em casa, com o Chaves, para o campeonato.