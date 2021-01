De novo adiado. Jogo "congelado" entre Vitória SC e Farense

O jogo entre Vitória de Guimarães e Farense, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, foi novamente adiado - segundo informa o clube algarvio - pela falta de condições do relvado do Estádio D. Afonso Henriques. Depois de ter sido adiado de sábado para domingo, o gelo impediu de novo a realização da partida a data ainda estará por definir. O árbitro Fábio Veríssimo tomou a decisão após reunir com os delegados de ambos os clubes no relvado, que ainda se apresenta com gelo sob partes do relvado, mesmo com duas máquinas de aquecimento a trabalharem. O gelo encontra-se em torno de uma das grandes áreas, junto à bancada sul do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, onde a exposição solar do relvado é menor. No sábado, alguns funcionários do clube tentaram derreter esse gelo, resultante da temperatura a rondar os zero graus que se tem sentido na 'cidade berço', com picadores e com água quente, antes da partida ser adiada para este domingo.