"Deixámos de conseguir ter bola", lamenta Fernando Santos

Para Fernando Santos, a primeira parte do jogo frente à Espanha foi positiva, com Portugal a criar muitas oportunidades de golo, mas a segunda correu pior. "Deixámos de conseguir ter bola, a equipa começou a baixar as linhas e a deixar de pressionar, começámos a ter mais dificuldade", declarou no final da partida, em Braga.