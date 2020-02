O treinador do Desportivo das Aves, deixa rasgados elogios ao Rio Ave na antevisão do duelo da 20.ª jornada da Liga. Nuno Manta Santos diz que este jogo vai exigir muito da equipa do Aves, porque o adversário é muito competente nos quatro momentos do jogo e nas bolas paradas. E é isso mesmo que Carlos Carvalhal promete do Rio Ave, uma equipa "incómoda" no embate entre os dois conjuntos.