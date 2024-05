Despedida em beleza

O Gil Vicente coroou com uma vitória a última exibição da temporada no seu estádio ao bater o Farense por 2-0 em jogo 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Num embate entre dois conjuntos com a manutenção assegurada, o japonês Fujimoto, aos 17 minutos, e Félix Correia, aos 19, apontaram os tentos do conjunto de Barcelos, que pontuou pelo quarto jogo consecutivo.



A uma ronda do final, o Farense, que vinha de dois triunfos, é nono, com 37 pontos, enquanto Gil Vicente segue em 11.º, apenas um ponto abaixo.





Veja o resumo do jogo.