"Desportistas no Palácio " leva campeão do Mundo de Judo a Belém

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Depois da Campeã Olímpica Rosa Mota foi a vez do campeão do Mundo de Judo, Jorge Fonseca ser a estrela do programa "Desportistas no Palácio de Belém".

Uma iniciativa que junta grandes desportistas e jovens de várias escolas apadrinhada por Marcelo Rebelo de Sousa.