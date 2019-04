O Sporting Clube de Portugal joga este sábado frente a um Desportivo de Chaves, muito perto da “linha de água”. Os ‘leões’ agora isolados no terceiro lugar da I liga com 61 pontos, não podem ainda respirar descansado, com o Braga a três pontos. Marcel Keizer, em conferência de imprensa, afirmou esperar um jogo complicado, frente a um Aves que luta pela manutenção. Nesta deslocação à Vila das Aves, Bas Dost e Cristián Borja não jogam devido a lesão. Já Acuña, estará entre os convocados.