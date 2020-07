O Desportivo das Aves, já despromovido, recebe esta terça-feira o Benfica em partida a contar para a 33.ª jornada da Liga Portuguesa. Um jogo envolto em polémica por não se saber se o Aves iria entrar em campo, não havendo a certeza se estará vai defrontar o Portimão na última jornada. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.