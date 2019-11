Desportivo das Aves e Gil Vicente abrem esta sexta-feira a jornada 11 da Liga Portuguesa. Os avenses procuram regressar à conquista de pontos para tentar sair da última posição do campeonato. Já o Gil Vicente, de Vítor Oliveira, quer dar sequência ao triunfo conseguido frente ao Marítimo, na última jornada. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.