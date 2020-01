Desportivo das Aves - Santa Clara

Novo ano, nova jornada de futebol profissional. A 15ª jornada da I Liga arranca com dois jogos, com Desportivo das Aves a receber o Santa Clara e o Boavista a receber o Portimonense. O treinador Nuno Manta Santos admite que a luta quotidiana do Desportivo das Aves contra a ansiedade inerente ao último lugar da I Liga de futebol, em vésperas de receber o Santa Clara. Já João Henriques, treinador do Santa Clara, acredita inverter o ciclo sem vitórias da equipa na deslocação á equipa de Vila das Aves.