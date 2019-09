O Sporting entra esta segunda-feira em campo no jogo de encerramento da sétima jornada da Liga Portuguesa. Silas vai estrear-se no banco de suplentes leonino e procura uma vitória no primeiro jogo de Leão ao peito. Do outro lado estará o Desportivo das Aves, treinado por Augusto Inácio, e último classificado do campeonato a precisar de pontos. A partida tem início às 20h15. Pode seguir o jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.