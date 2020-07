Desportivo das Aves vai faltar ao último jogo do campeonato

O Desportivo das Aves vai faltar ao último jogo do campeonato frente ao Portimonense. O clube argumenta que pretende com esta decisão salvaguardar a transparência na luta pela permanência". Num comunicado enviado à Agência lusa, o clube diz que independentemente da decisão que a Liga de Clubes adotar relativamente à atribuição de pontos nesse jogo, o Desportivo das Aves não irá a Portimão, por recear não reunir jogadores suficientes e, sobretudo, jogadores que garantam uma equipa competitiva contra o Portimonense. A decisão da SAD liderada pelo chinês Wei Zhao surge algumas horas depois do defesa internacional angolano Jonathan Buatu, que estava cedido pelo Rio Ave desde janeiro, ter sido o sétimo atleta a justificar a desvinculação do clube. O Aves terá vários salários em atraso desde dezembro do ano passado.