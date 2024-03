O Desportivo de Chaves recebe este domingo o Vitória de Guimarães. A equipa treinada por Moreno tenta fugir ao último lugar na luta pela manutenção. O Vitória procura dar continuidade à boa época que está a realizar e consolidar um lugar de acesso às competições europeias. A partida tem início às 15h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.