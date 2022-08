"Dia triste para os amantes do futebol", diz Rui Costa

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, reagiu à notícia da morte de Fernando Chalana ainda na Dinamarca.



"Partiu o nosso génio, um dos maiores e eternos símbolos do clube", lamentou Rui Costa, em declarações à BTV. "Enquanto presidente do clube, vou fazer com que a memória de Fernando Chalana esteja sempre bem presente em todos os benfiquistas", garantiu.