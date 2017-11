Cinquenta e cinco maratonistas participaram na Maratona do Gelo da Antártida.



As duas voltas de 21 quilómetros realizaram-se com temperaturas de 25 graus abaixo de zero.



O Dinamarquês Frank Johansen venceu a maratona do gelo masculina com três horas e 37 minutos.



A vencedora feminina percorreu os 42 quilómetros em quatro horas e 56 minutos.