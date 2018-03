Partilhar o artigo Diogo Côrte é bi-campeão europeu de Judo para atletas com Síndrome de Down Imprimir o artigo Diogo Côrte é bi-campeão europeu de Judo para atletas com Síndrome de Down Enviar por email o artigo Diogo Côrte é bi-campeão europeu de Judo para atletas com Síndrome de Down Aumentar a fonte do artigo Diogo Côrte é bi-campeão europeu de Judo para atletas com Síndrome de Down Diminuir a fonte do artigo Diogo Côrte é bi-campeão europeu de Judo para atletas com Síndrome de Down Ouvir o artigo Diogo Côrte é bi-campeão europeu de Judo para atletas com Síndrome de Down