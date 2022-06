Diogo Costa passou de revelação a certeza

Diogo Costa dá provas de ser um guarda-redes moderno e com grande capacidade para contribuir para a equipa no momento da primeira fase de construção.





Quando se diz que já não existem líberos, Diogo é um guarda-redes que especialmente no momento ofensivo consegue oferecer essa solução aos centrais que tentam sair a jogar.



Diogo Costa é um guarda-redes de quem se espera que seja no imediato o sucessor de Rui Patrício na baliza da seleção nacional dada a sua qualidade nos postes e fora deles. Tem aspectos a melhorar, nomeadamente a sua regularidade (por vezes ainda tem jogos que compromete), mas o seu jogo de pés é claramente um dos seus pontos fortes.



Seja em passe curto entre linhas de pressão adversária, como em passe longo, Diogo é capaz de ser igualmente eficaz.



Apesar de ser um guardião com qualidade no jogo de pés, não é um jogador que complique antes pelo contrário, por norma joga simples. Recebe e passa. Não fica com a bola muito tempo na sua posse nem sequer inventa perante pressão do avançado adversário. Procura colega nas costas da linha de pressão e caso não tenha linha de passe, a sua eficiência no passe longo permite-lhe procurar soluções mais à frente.