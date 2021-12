Dívida. Clube brasileiro ameaça apresentar à FIFA queixa contra o FC Porto

O clube brasileiro Grêmio de Porto Alegre garantiu à RTP que o FC Porto está ainda em dívida no pagamento da transferência do jogador Pepê. O Grêmio diz que vai avançar com uma queixa para a FIFA, caso os dragões não liquidem a verba em falta. A dívida poderá implicar sanções para o FC Porto.