Dois adeptos detidos e 72 identificados no clássico entre Benfica e FC Porto

O jogo era considerado de risco elevado, com mais de 60 mil pessoas no estádio da Luz.



A polícia garante que a operação decorreu sem incidentes de grande relevância, mas adianta que comportamentos inadequados no interior do estádio obrigaram a identificar e retirar 72 pessoas do recinto.



Foram ainda identificados mais dez adeptos por posse de pirotecnia.



No final do jogo, os três mil adeptos do Porto que se deslocaram a Lisboa foram acompanhados por elementos da PSP em caixa de segurança até aos autocarros e depois acompanhados até ao norte do país.