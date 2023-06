Dois dirigentes do FC Porto suspensos pelo Conselho de Disciplina

O administrador da SAD Luís Gonçalves foi suspenso 50 dias e terá ainda de pagar uma multa de pouco mais de 8 mil euros na sequência dos incidentes no final do encontro com o Casa Pia, na penúltima jornada do campeonato.



No caso de J. Marques, o castigo refere-se a dois processos disciplinares por declarações na rede social Twitter sobre arbitragem antes dos jogos e sobre a organização das competições.



O diretor de comunicação terá assim de pagar duas multas num total superior a 13 mil euros.