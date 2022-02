Vitinha abriu o ativo para o FC Porto, mas apenas na segunda parte. Um remate de fora da área deu a vantagem aos "azuis e brancos". Pouco depois, Chancel Mbemba, de cabeça, ampliou o resultado para 2-0. O FC Porto continua destacado na liderança do campeonato com 59 pontos, mantendo a vantagem pontual sobre o Sporting. O Arouca segue no 15.º lugar, com 18 pontos. FC Porto e Sporting defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20:15, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.