Dragões multados por invasão de campo de adepto em jogo contra o Benfica

A invasão de campo ocorreu já perto do final do encontro do passado dia 1 de dezembro. O adepto saltou da bancada para o relvado e empurrou o jogador do Benfica, Pizzi.



O Benfica já fez saber que pretende ter acesso aos relatórios da Liga e da polícia e estranha que o Porto não tenha sido castigado com jogos à porta fechada. Para Pinto da Costa, o Benfica quer desviar atenções.