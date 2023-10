Dragões querem ganhar. FC Porto vai defrontar o Portimonense

Fábio Cardoso é baixa no FC Porto para o jogo com o Portimonense por ter sido expulso no clássico com o Benfica.

Por isso, Zé Pedro vai fazer dupla com David Carmo no eixo da defesa dos azuis e brancos.



E os problemas para Sérgio Conceição não ficam por aqui.



Pepe, Gabriel Veron, Marcano e Zaidu continuam de fora por estarem lesionados.



O FC Porto recebe o Portimonense este domingo, às 18h00. Com arbitragem de Nuno Almeida, Cláudio Pereira é o VAR.



Sérgio Conceição disse que depois das derrotas frente ao Benfica e ao Barcelona, agora é hora e voltar às vitórias.