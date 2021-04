"É ou não é?". Há dúvidas sobre o futuro do futebol depois do anúncio da criação de Superliga europeia

O antigo ministro Poiares Maduro considera que é uma guerra entre oligarquias, com os grandes clubes de um lado e a UEFA no outro. No grande debate da RTP, "É ou não é?", esteve também o treinador Marco Silva que relacionou o fim prematuro da Superliga com a cultura diferente do futebol em Inglaterra.