"E-Toupeira": SAD do Benfica arguida que consequências

Na segunda-feira prestaram declarações no Ministério Público, os administradores da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso Ribeiro. O clube da Luz é o sexto arguido no processo.



O inquérito tem por base suspeitas de corrupção, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal.



Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, já tinha sido constituído arguido em Março.



José Silva, funcionário dos tribunais de Fafe e Guimarães, ficou em prisão preventiva.



O Benfica reagiu em comunicado, dizendo que a decisão é ilegal e inconstitucional e garante que nunca nenhum elemento da SAD esteve envolvido no caso, e pede o afastamento do juiz que está à frente do processo.





O advogado António Jaime Martins esteve em estúdio para explicar melhor os contornos desta nova fase do processo "E-Toupeira".



Cumunicado à CMVM



Recorde-se que a SAD do Benfica já enviou à CMVM uma comunicação dando conta de que foi constituída arguida nos seguintes termos: "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa , nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248 .º - A do Código dos Valores Mobiliários, que foi constituída arguida no âmbito de um inquérito sobre violação do segredo de justiça. Mais se informa que, na própria diligência, foi requerida a declaração de nulidade da constituição de arguida, com fundamento em ilegalidade e inconstitucionalidade".