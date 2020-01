"É um dia de luto para a modalidade", diz presidente da Federação de Motociclismo

Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo, lembra Paulo Gonçalves como "um grande homem, além de um grande piloto". "Era um exemplo a seguir", diz, lembrando o momento, em 2016, em que interrompe a etapa no Dakar para auxiliar outro piloto.