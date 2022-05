Final inédita na Liga Europa. O Rangers persegue a primeira conquista europeia e os alemães, com Gonçalo Paciência, querem repetir o êxito de 1980. Outro aliciante deste jogo é o apuramento direto do vencedor para a fase de grupos da Liga dos Campeões. No Ramón Sánchez Pizjuán, o Rangers e o Eintracht Frankfurt ambicionam sair de Sevilha com o troféu na bagagem.