Eintracht Frankfurt vence Liga Europa nos penáltis

As equipas encaixaram-se na perfeição no primeiro tempo. Apenas um ou dois lances de perigo para cada uma das formações. Inicialmente, os germânicos tiveram maior iniciativa de jogo. Antes do intervalo, o Rangers esteve mais por cima. Primeiro, a festa foi escocesa num lance protagonizado por Joe Ayodele-Aribo e que terminou com a bola no fundo das redes. O Eintracht viria a empatar 1-1, aos 69', por Rafael Borré, após um cruzamento para a área e onde surgiu o remate oportuno, entre dois defesas. Jogou-se o prolongamento e as decisões surgiram nos penáltis. Festejou a equipa do Eintracht Frankfurt com 5-4 nas grandes penalidades.