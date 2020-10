Eleições Benfica. No Estádio da Luz os sócios começaram cedo a votar

Esta quarta-feira realizam-se as eleições para os órgãos sociais do Benfica, entre as 8h00 e as 22h00.



Luís Filipe Vieira, presidente há quase 17 anos - aquele que atravessa o maior período de sempre à frente do clube - recandidata-se pela lista A, tendo como opositores João Noronha Lopes na lista B e Rui Gomes da Silva, na lista D. A lista C, pertencente ao movimento liderado por Bruno Costa Carvalho desistiu.







A reportagem da RTP ouviu o sentir dos sócios na hora de fazerem a sua escolha.