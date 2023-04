O Marítimo venceu um adversário direto na fuga à despromoção. Vitor Costa, Val e André Vidigal fizeram os golos dos insulares, Adrián Butzke reduziu para 3-1. Após a 28.ª jornada, o Marítimo ganhou vantagem sobre os pacenses e segue no 16.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos, a três do Estoril Praia, 15.º. O Paços de Ferreira ocupa o 17.º lugar, com 17 pontos, a cinco do Marítimo.